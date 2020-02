Kalidou Koulibaly vient d’acquérir à Paris (France) une villa d’une valeur de quatre millions d’euros -plus de 2,5 milliards de francs Cfa-, une annonce qui contribue à relancer les spéculations sur un futur transfert du défenseur sénégalais de Naples (élite italienne) au Paris Saint-Germain (Psg), le club phare de Ligue 1 française, rapporte jeudi le quotidien Le Parisien.

«Le célèbre joueur de Naples a déboursé légèrement plus de 4 millions d’euros pour cet appartement de six pièces d’un peu moins de 200 mètres carrés. De quoi nourrir les spéculations quant à un futur parisien», indique le quotidien de la capitale française.

Comme pour confirmer les spéculations sur un éventuel transfert du joueur vers le Psg, le journal interroge un spécialiste des propriétés d’exception, lequel relève que la villa acquis par le natif des Vosges n’est «pas le genre d’appartement qu’on achète pour louer». «C’est plutôt un endroit dans lequel on se projette pour vivre. Les investisseurs se concentrent plutôt sur d’autres quartiers dans le triangle d’or comme le VIIIème arrondissement», ajoute le même spécialiste.

Il se trouve que le Psg, dans le même temps, prépare la succession du défenseur brésilien, Thiago Silva, dont le contrat arrive à expiration en juin prochain mais n’a pas été renouvelé. Il y a ensuite que le défenseur axial sénégalais, considéré comme le meilleur spécialiste à son poste, est en froid avec ses patrons à Naples qui l’ont placé sur la liste des transferts. De quoi rapprocher Koulibaly d’un transfert au Psg ? Pas forcément à en croire du côté de Naples.

«Koulibaly a aussi acheté un appartement à Milan ; il adore investir dans l’immobilier»

Journaliste italien, Valter De Maggio, a apporté une grande précision concernant cet investissement de Kalidou Koulibaly à Paris et un possible impact sur son avenir. Pour Radio Kiss Kiss, il a alors assuré : «Des sources à Naples ont assuré que l’achat d’une maison par Koulibaly n’a aucun rapport avec un transfert au Psg.» Cet investissement du défenseur de Naples ne serait donc en aucun cas un indice sur son avenir. Diego De Luca a, en effet, rajouté à ce sujet : «Il a aussi acheté un appartement à Milan, mais cela ne signifie pas qu’il ira à l’Inter ou à Milan. Il adore investir dans l’immobilier.»

Naples est désormais vendeur

Faut noter qu’une bonne nouvelle est tombée hier pour le Psg. Selon La Gazzetta dello Sport, le président napolitain est décidé à vendre son défenseur sénégalais cet été. Concernant le prix du joueur, Le journal italien croit savoir que Naples sera moins gourmand que l’été dernier et réclamera moins que les 100 millions d’euros que Manchester United avait proposé.