Kalidou Koulibaly a connu une soirée compliquée à Turin. Le défenseur de Naples, qui a souffert face à Higuain, a marqué contre son camp dans les instants finaux de la rencontre. Naples réalisait un véritable miracle en quelques minutes. La formation de Ancelotti perdait 3-0 et parvenait à remonter au score grâce à trois buts inscrits par Manolas, Hirving Lozano et Di Lorenzo. Le match aurait pu pencher d’un côté comme de l’autre, et c’est finalement les Bianconeri qui ont empoché les trois points, après un terrible csc de Koulibaly. Le Sénégalais, déjà en difficulté face à Higuain sur le but du 2-0, flanchait à nouveau. Sur un coup franc botté par Pjanic, Koulibaly trompe son gardien en expédiant le ballon dans la lucarne droite. Le central porte ses mains à la tête et ses coéquipiers tentent de le consoler. La Juventus finit par s’imposer 4-3.

A la fin du match, le Sénégalais était resté au sol, la tête enfoncée dans la pelouse, alors que la Juve célébrait avec ses supporters. Les encouragements n’ont pas suffi. Sur les réseaux sociaux, celui-ci a présenté ses excuses à ses supporters pour cette erreur qui a coûté le match nul aux Napolitains. «C’est un but contre notre camp qui me fait mal car il est venu après un retour incroyable. Je suis désolé mais je dois – nous devons – l’accepter», a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux pour s’excuser auprès de son équipe.