Piégé à San Paolo samedi dernier par le Genoa de Thiago Motta (0-0), le Napoli de Kalidou Koulibaly pointe à l’issue de cette douzième journée au septième rang du classement de Serie A, à cinq longueurs de la quatrième place synonyme de Ligue des Champions. Une situation qui changerait le statut du défenseur international sénégalais qui voit son équipe boucler un troisième match consécutif sans victoire en championnat, le cinquième, toutes compétitions confondues.

Une contre-performance qui n’arrange pas une situation déjà très tendue au sein d’un club marqué par la mutinerie de ses joueurs vis-à-vis de sa direction et des supporters.

Fortement irrité par les événements ayant émaillé l’après-match de Naples-Salzbourg, le président Aurelio De Laurentiis avait d’ailleurs promis des sanctions contre ses troupes. Et visiblement, le dirigeant des Par­tenopei ne se cantonnera pas à des retenues financières. Outre le cas Ancelotti, dont le poste est fortement menacé, la Gazzetta dello Sport annonce qu’une lessive hivernale a de fortes chances de se produire. La raison ? De Laurentiis est désormais convaincu qu’un cycle vient de se terminer et qu’il est désormais temps de faire peau neuve, a relayé Foot Mercato ce lundi.

Retenu l’été dernier, Kalidou Koulibaly (28 ans) du coup ne serait également plus considéré comme un joueur intransférable, même si la formation transalpine ne compte pas le brader pour autant. La situation du joueur sénégalais, à l’image de ses coéquipiers cadres, serait désormais écornée aux yeux de De Laurentiis, et pourrait remettre en cause son avenir à Naples. Dorénavant le patron du club napolitain ne ferme aucune porte pour son joueur courtisé par le Psg pour janvier.

Koulibaly constitue l’un des joueurs avec la plus grande valeur marchande de l’effectif napolitain et sa vente rapporterait gros au club. C’est donc normalement qu’il est en première ligne pour quitter le club, tout comme des joueurs comme Allan dont le départ au Psg serait programmé dès janvier, ou encore Dries Mertens.

Attendons de voir jusqu’où cette situation nous mènera. Assiste-t-on à la fin de l’idylle entre le club transalpin et Kalidou Koulibaly ?