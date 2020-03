Le site TransferMarkt, spécialiste des transferts et des valeurs marchandes (clubs, joueurs, équipes nationales), a mis le Sénégal, le Maroc, le Nigeria et l’Algérie dans le Top 30 des nations les plus chères au monde. Dans ce classement, le Sénégal, avec ses nombreuses stars, occupe la première place au niveau Afrique avec une valeur de 386.3 millions d’euros. Le Maroc suit avec une valeur marchande qui s’élève jusqu’à 232.05 millions d’euros et le Nigeria ferme le podium avec 226.35 millions d’euros. L’Algérie, championne d’Afrique, est quatrième au niveau africain avec une valeur marchande qui s’élève jusqu’à 194.5 millions d’euros.