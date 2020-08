La National basketball association (Nba) a nommé hier Victor Williams Pdg de Nba Afrique, a annoncé le commissaire de la Nba Adam Silver, dans un communiqué. D’origine sierra-léonaise, cet Américain succède à Amadou Gallo Fall à la tête de la direction depuis sa création en 2010.

Victor Williams est un dirigeant accompli de la banque d’investissement avec une vaste expérience dans la croissance des entreprises aux Etats-Unis et en Afrique. Il sera chargé de continuer à accroître le développement commercial de la ligue et de la Nba à travers le continent. «Un cadre du calibre et de l’expérience de Victor est une étape importante dans nos efforts continus pour développer le basketball à travers le continent», a déclaré Adam Silver. Avant d’ajouter : «Nous sommes impatients de voir Victor diriger les opérations de Nba Afrique et contribuer à accélérer l’utilisation du sport comme moteur économique à travers l’Afri­que.»

Victor Williams : «Une opportunité irrésistible»

Pour Victor Williams, «devenir Pdg de Nba Afrique est une opportunité irrésistible de rejoindre la Nba – une entreprise sportive largement respectée et admirée à travers le monde. Cela me permet de combiner mon expérience professionnelle dans la création d’entreprises en Afrique avec ma passion pour le basketball. J’ai hâte de travailler avec nos collègues de Johannesburg et de Dakar pour contribuer à accroître l’impact commercial et social du basketball en Afrique et sur la scène mondiale».

Victor Williams a rejoint Stan­dard Bank en 2011 en tant que responsable de la banque de financement et d’investissement pour l’Afrique de l’Est, puis a dirigé les activités de banque de financement et d’investissement de Standard Bank au Nigeria. Auparavant, il a travaillé chez Wells Fargo securities à Charlotte, en Caroline du Nord. Il a également été vice-président des Ser­vices bancaires d’investissement chez Goldman Sachs à New York.

D’origine Sierra-léonaise, le nouveau boss de la Nba Africa game est titulaire d’un Mba de la Harvard Business School et d’un baccalauréat en mathématiques appliquées et en économie de l’Université Brown. Il est membre du Conseil consultatif pour l’Afrique de la Harvard Business School et a également siégé au Conseil d’administration de sociétés cotées en bourse et d’organisations à but non lucratif aux Etats-Unis, au Nigeria et au Kenya.

Quant à Amadou Gallo Fall, il pourra pleinement s’occuper de la Basketball Africa league dont il est président. Une toute nouvelle ligue créée et co-organisée par la Nba et la Fédération internationale (Fiba).