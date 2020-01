La Nba vient de dévoiler les noms des titulaires pour le Nba-All star game 2020 qui se déroulera le 16 février prochain à Chicago. Avec Joël Embiid, Pascal Siakam et Giannis Antetokounmpo, trois Africains sont parmi les titulaires du Nba-All star game 2020. Si le Camerounais pivot de Philadelphie, Joël Embiid, est sélectionné pour la troisième fois, son compatriote Pascal Siakam de Toronto Raptors est retenu pour la toute première fois. C’est une première dans toute l’histoire de la Nba pour un pays du continent africain d’aligner 2 titulaires pour le Nba-All star game.

Il y a le Grec d’origine nigériane Antetokounmpo, Mvp en titre actuellement à Paris où il disputera un match face à Charlotte ce vendredi. «The Greek Freak» sera entouré du pivot camerounais Joël Embiid, Kemba Walker, de l’ailier camerounais des Raptors Pascal Siakam et Trae Young. Les deux derniers sont retenus pour la première fois. C’est donc un énorme accomplissement pour Siakam, dont le talent a souvent été sous-estimé à ses débuts dans la Ligue nord-américaine, laissé en G-League pendant une année complète après être drafté par les Torino Raptors. Le natif de Douala a travaillé trois fois plus que les autres, devenant Mvp de la G-League, remportant le titre et prouvant au passage qu’il a toute sa place dans la Nba.

Intégré dans le cinq de départ par le coach Nick Nurse, Siakam va montrer aux yeux du monde entier son immense talent, passant du statut de réserviste à celui de lieutenant de Kawhi Leonard et MIP, aidant les Raptors de Toronto à vaincre les Warriors de Golden State en Finales Nba 2019.