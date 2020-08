Dans un match à grand suspense, les Blazers sont allés chercher la victoire face aux Memphis Grizzlies de Gorgui Sy Dieng (126-122) et valident leur billet pour les play-offs de la Con­férence Ouest. Portland verra donc bien les play-offs. Dans un «play-in» décisif face aux Memphis Grizzlies, les joueurs de Blazers sont allés chercher la victoire dont ils avaient besoin pour valider leur billet pour le premier tour de la Conférence Ouest. Ils affronteront les Los Angeles Lakers. Le pivot des Lions était de la partie et s’est contenté de 2 points et 4 rebonds en 13 minutes.

Biram Faye s’engage avec Basquet Girona

Birame Faye débarque au Basquet Girona. L’international U19 sénégalais (2m 06) vient renforcer le secteur intérieur du promu en LEB Oro pour la saison 2020-2021. La saison dernière, il a évoluait sous les couleurs de Gipuzkoa. En 18 matchs LEB Oro en Espagne, il a enregistré une moyenne de 3,5 points et 2,1 rebonds la saison. Mais c’est la saison précédente (2018-2019) qui a été plus prolifique pour Birame Faye, avec Avila Autentica El Bulevar (LEB Plata). En 34 matchs, il affichait une moyenne de 11,3 points, 8,0 rebonds et 1,5 contre. Birame Faye a remporté la médaille d’argent avec l’équipe U18 du Sénégal, lors de l’Afrobasket 2018 à Bamako, avant de disputer la Coupe du monde U19 en Grèce. Malgré son jeune âge, il a eu un parcours impressionnant. Ce nouveau challenge à Girona lui permettra de se révéler et de franchir un nouveau palier dans sa carrière.