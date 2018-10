Golden State n’a donné que 20 minutes de jeu à ses stars. Les Wolves, sans Jimmy Butler évidemment, en ont profité en s’offrant un succès anecdotique dans un match de pré-saison.

L’absence de Jimmy Butler n’a pas empêché pas les Wolves de prendre la pré-saison au sérieux. Pour son entrée en matière, Minnesota du Sénégalais Gorgui Sy Dieng a ainsi dominé (114-110) l’équipe des Warriors cette nuit. Golden State a limité ses cadres à 20 minutes de jeu et c’est encore une fois Stephen Curry (21 points), Kevin Durant (16 points) et Klay Thompson (17 points) qui se sont illustrés bien que scotchés sur le banc.

Jeff Teague (17 points) et Derrick Rose (16 points), tous les deux titulaires, ont été les plus prolifiques du groupe de Tom Thibodeau. Les Rookies Keita Bates-Diop (6 points, 6 rebonds à 1/9) et Josh Okogie (10 points, 5 rebonds à 3/5) ont eu pas mal de minutes à se mettre sous la dent.

Avec Basketsenegal