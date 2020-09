Le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a effectué une visite, ce vendredi dans le Saloum plus précisément à Tawa Mboudaye dans la commune de Ndiaffate. Ce, pour présenter les condoléances de la Nation sénégalaise et du chef de l’Etat à la famille du jeune lycéen Mary Ba, qui a perdu la vie suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la région de Kaolack le week-end passé.

Accompagné d’une très forte délégation, le ministre a annoncé que le jeune Mary Ba a perdu la vie dans des conditions héroïques, démontrant toute sa citoyenneté et son patriotisme, car le jeune lycéen s’en est allé en essayant de sauver des vies humaines.

Pour le ministre, le Président Macky Sall a témoigné sa solidarité et son soutien à la famille du jeune garçon tout en priant pour le repos de l’âme de ce dernier. Toujours selon Serigne Mbaye Thiam, les fortes pluies qui se sont abattues sur toute l’étendue du territoire national ont causé beaucoup d’inondations, mais le travail effectué par les autorités étatiques pour dégager ces eaux de pluie est à saluer.

Interpellé sur le problème de la bande d’eau souterraine dans ces localités, M. Thiam a rassuré qu’un programme de transfert d’eau est en train d’être étudié par le gouvernement. «C’est un programme d’une dizaine de milliards qui va concerner l’ensemble des localités au niveau du bassin arachidier», a enfin déclaré le ministre.

Le porte-parole de la famille, Ousseynou Ba, s’est félicité de cette visite effectuée par les autorités. M. Ba a vivement remercié le président de la République, Macky Sall, et le maire de la commune de Ndiaffate pour toutes les bonnes actions qui ont été effectuées.