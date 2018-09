Le monde sportif, plus particulièrement celui du football, est en deuil. Seydou Kerfala Badji, entraîneur des U19 de l’As Dakar Sacré-Cœur (Dsc) et assistant du chargé de recrutement dans ce même club, est décédé ce mercredi. Selon le club de Dsc, l’ancien joueur de l’As Police était un homme passionné, généreux, toujours au service des siens, de Dakar Sacré-Cœur et du football sénégalais. «Depuis lors, on ne cesse de recevoir des milliers de témoignages qui soulignent tout le caractère exceptionnel de Kerfala. Tout au long de sa carrière de joueur, d’éducateur et plus récemment de recruteur, il a mis sa générosité de cœur au service des autres. Le cœur de Seydou a cessé de battre hier mais pour sa famille, son club, il restera toujours vivant», peut-on lire dans le communiqué.