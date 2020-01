Les réactions affluent dans le monde du basketball depuis l’annonce du décès de l’ancien commissaire de la Nba David Stern. Son successeur, Adam Silver, a réagi dans une déclaration officielle sur le site de la Nba. Silver a déclaré qu’il avait passé 22 ans aux côtés de Stern, le qualifiant de mentor et de l’un de ses amis les plus chers. Selon Silver, Stern a pris les rênes de la ligue au moment où elle se trouvait à la croisée des chemins et en a fait une institution planétaire. «Il a lancé des partenariats inédits dans les secteurs des médias et du marketing, en matière d’outils numériques et de programmes de responsabilité sociale qui ont transporté le sport vers des milliards de gens partout dans le monde. Grâce à David, la Nba est une véritable marque universelle, ce qui fait de lui non seulement l’un des plus grands commissaires de tous les temps dans le monde du sport, mais aussi l’un des leaders du monde des affaires les plus influents de sa génération. Chaque membre de la famille de la Nba bénéficie de la vision de David, de sa générosité et de son inspiration», a affirmé Silver. L’entraîneur-chef des Warriors de Golden State et quintuple champion de la Nba en tant que joueur Steve Kerr a livré un vibrant témoignage dans lequel il souligne l’impact de David Stern à titre de commissaire. «Je crois qu’il n’y a pas une seule personne qui n’était pas un joueur qui a eu plus d’impact que David Stern dans l’histoire de la Nba. Quand je pense à son travail en tant que commissaire dans le début des années 80 et à toute la progression qu’il a permis à la ligue d’avoir, notamment au niveau des masses salariales et des finales de la ligue. De penser où en est la ligue maintenant, David Stern a vraiment mené cette progression de la ligue et c’est sa vision qui a permis de la mettre sur les rails du succès que l’on connaît aujourd’hui. Tout le monde qui fait partie de la Nba lui doit beaucoup de gratitude pour son impact, son service et tout ce qu’il a fait pour nous», a rendu hommage Kerr.

De nombreuses personnes à travers le monde entier ont également tenu à souligner le travail accompli par Stern durant ses 30 ans à la tête de la Nba. Un travail qui fait de lui le meilleur commissaire du sport professionnel de tous les temps, tous sports confondus.

Les joueurs Stephen Curry, Dwayne Wade et Tristan Thompson ont exprimé à quel point serrer la main du commissaire Stern avait été un honneur lors de leur sélection à leur repêchage respectif.

