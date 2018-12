C’est comme si son départ de l’Equipe nationale l’avait dopé. En effet, depuis sa «retraite» annoncée avec la Tanière, Mohamed Diamé s’est complètement métamorphosé dans le championnat de Premier League avec Newcastle en «musclant» son jeu.

Exit ce Momo Diamé nonchalant, sans créativité ni agressivité dans l’entrejeu. Place maintenant à un Momo Diamé entreprenant, travailleur, très présent en phase offensive et (c’est la nouveauté) agressif à la récupération. Justement, c’est à ce niveau que le milieu de terrain des Magpies a beaucoup progressé depuis son départ de l’Equipe nationale du Sénégal. Un «jeu musclé» qui lui a valu d’être cité avec son compatriote Idrissa Gana Guèye (Everton) dans le Top 5 des «meilleurs tacleurs de Premier League».

Momo Diamé a en effet réussi 52 tacles cette saison en 17 matchs de championnat. Le Sénégalais ayant joué toutes les rencontres de championnat de son équipe jusque-là se bonifie de ses stats malgré la forme calamiteuse de la formation de Rafa Benitez.

Les fans veulent que Mo Diamé prolonge son contrat

Evidemment, quand on a un joueur de ce profil, on ne souhaite qu’une chose : le garder. C’est ainsi qu’on rapporte que Mo Diamé aurait voulu signer un nouveau contrat avec Newcastle United, alors qu’il entre dans les derniers mois de son contrat actuel. Un souhait appuyé par les fans de Newcastle qui ont exhorté leur club à le garder.

Le joueur de 31 ans a en effet confié à The Chronicle qu’il souhaitait rester à Newcastle où il a fait son trou en s’offrant une place de titulaire dans le onze titulaire à St James Park. Il a commencé chaque match de Premier League cette saison. «C’est très agréable pour moi de rester à Newcastle et je suis heureux ici. Tout le monde sait que je suis proche de la fin de mon contrat, mais je suis vraiment heureux et j’espère rester plus d’années ici. La situation est étrange parce que j’ai une option. En ce moment même, je ne serai plus sous contrat, mais le plus important est de garder le club en Premier League. Je suis heureux parce que je joue et si je joue et que je vais bien, Newcastle prolongera mon contrat.»

Parmi les mieux payés à Newcastle

On dit que Mo Diamé est l’un des mieux payés de Newcastle, avec 45 mille livres par semaine, la même chose que Matt Ritchie et Ayoze Perez. Ces trois joueurs ne sont devancés que par Jonjo Shelvey.

Ancien milieu de terrain de Hull City et du Wigan Athletic, Mo Diamé a connu un début de vie difficile à Tyneside après son déménagement à Newcastle à l’été 2016, mais a réussi à revenir dans la formation la saison dernière. Il est maintenant l’un des premiers noms de la feuille d’équipe et a noué une relation solide avec Ki Sung-Yueng au niveau de l’entrejeu des Magpies.

