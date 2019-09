Le Real Madrid ne perd plus son temps. Même en dehors du marché des transferts, Florentino Perez et Zinedine travaillent pour renforcer la maison blanche. Aujourd’hui, on parle d’un accord secret avec Chelsea pour le transfert de Ngolo Kanté l’été prochain. Le dossier Paul Pogba sera réchauffé en janvier et on annonce encore Paulo Dybala. Cependant, Perez prépare déjà le terrain pour Kylian Mbappé dès l’été prochain. En attendant, Florentino Pérez a passé un pré-accord verbal avec l’autre grand jeune footballeur européen, Jadon Sancho, à en croire Donbalon. Du lourd en perspective…