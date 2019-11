Adama Traoré ne sera pas avec le Mali pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Can 2021. Il ne sera pas non plus avec l’Espagne qui l’a pourtant convoqué vendredi.

Viendra, viendra pas. C’est surement le début d’un feuilleton Adama Traoré avec le Mali. Depuis plusieurs semaines, la Femafoot (Fédération malienne de football) a entamé des démarches pour convaincre le joueur de rejoindre les Aigles. Né en Espagne et passé par les équipes de jeunes de la Roja, le milieu de terrain a toujours hésité pour son avenir international.

Mais la semaine dernière, la toile et les supporters maliens se sont pris d’enthousiasme avec une photo sur les réseaux so­ciaux où on pouvait voir Traoré poser fièrement avec le maillot des Aigles.

Adama Traoré blessé ?

Alors que la liste de Mohamed Magassouba sort pour les deux prochains matchs en éliminatoires de la Can 2021, point de Ada­ma Traoré. Derrière, Fous­seni Diawara, sélectionneur adjoint des Aigles, douche encore plus les ardeurs des fans : «Ne vous laissez pas distraire par les fake news ! Nous communiquerons bientôt sur le cas Adama Trao­ré.»

Dans la foulée, l’Espagne annonce samedi la convocation de Adama pour remplacer l’attaquant Rodrigo blessé. Du coup, c’est la confusion. Le joueur de Wolverhampton va-t-il répondre à l’invitation de l’Espagne au lieu du Mali ? La question était encore en suspens quand la Fédé­ration espagnole dans un nouveau communiqué, indique que Adama Traoré est blessé et est donc remplacé par Pablo Sarabia pour les prochains matchs de la Roja. Affaire à suivre…

Avec Africatopsports