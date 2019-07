«Ousmane Tanor Dieng fut un acteur incontournable de la vie politique sénégalaise durant ces dernières décennies. Ses qualités d’homme d’Etat sont unanimement reconnues. Il a été, en effet, un leader politique dont la retenue, la courtoisie et la loyauté devraient inspirer tous les hommes politiques. Depuis l’avènement de la seconde alternance en 2012, il a joué un rôle essentiel dans la consolidation et le fonctionnement de la coalition Benno bokk yaakaar. Au regard des immenses services qu’il a rendus à notre pays, Ousmane Tanor Dieng mérite la reconnaissance de toute la Nation. Person­nellement, il a été pour moi un ami et un grand frère affectueux et bienveillant. En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom des militantes et des militants de la Ligue démocratique, mes condoléances les plus sincères à sa famille, aux militants du Parti socialiste, au président de la République et à l’ensemble des membres de la coalition Benno bokk yaakaar.»