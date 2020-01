Au Niger, des sources sécuritaires ont confirmé, dans la nuit de samedi à ce dimanche 12 janvier, que l’attaque perpétrée jeudi contre le camp militaire de Chinagoder a fait 89 morts parmi les Forces de défense et de sécurité (Fds). On attend toujours une communication officielle sur ce lourd bilan, un silence qui provoque spéculations et irritations à Niamey.

Les 89 corps de soldats morts à Chinagoder reposent désormais au Carré des martyrs, un cimetière dédié aux vaillants soldats qui se sont illustrés au combat.

En l’absence de tout communiqué officiel précisant le nombre réel de morts et autres portés disparus, les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux. Des acteurs de la société civile et des responsables des partis politiques haussent le ton. «Les Nigériens veulent savoir la vérité sur leurs soldats», écrivent-ils.

Les Nigériens dubitatifs

En comparant les premiers chiffres officiels des 25 morts annoncés et des 89 enterrés samedi, les Nigériens sont tout simplement dubitatifs. Face à toutes ces interrogations et mécontentements, seul le Conseil extraordinaire de la défense, actuellement en cours à la présidence de la République, pourra apporter des réponses claires.

Toute la journée, les Nigériens auront leurs oreilles collées à leur poste radio dans l’attente d’un communiqué officiel plus rassurant et des nouvelles mesures à prendre.

Le calme est revenu

Sur le terrain, le calme est revenu à Chinagoder et à la préfecture de Banibangou. Selon le gouverneur de la région de Tillabéry, des renforts dépêchés sont arrivés sur zone pour parer à toute éventualité. «Les avions de reconnaissance surveillent la zone en permanence», précisent des sources sécuritaires.

