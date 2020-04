Le sujet fait les titres des journaux et autres émissions sportives ces dernières semaines au Nigeria. La prolongation de contrat de Gernot Rohr. Comme annoncé, la Fédération nigériane de football a fait parvenir une proposition à son sélectionneur.

«Je discute aussi avec mon Président sur l’avenir puisque je suis en fin de contrat le 30 juin. Je viens de recevoir une proposition de prolongation. Il va falloir aussi se pencher là-dessus», confirme le technicien franco-allemand.

Le nouveau contrat comporte de nombreuses conditions dont celle de résider en permanence au Nigeria et de superviser le championnat local. Par ailleurs, Rohr pense beaucoup à ses joueurs à l’heure actuelle. «On ne chôme pas, il y a beaucoup de coups de fil à passer pour prendre des nouvelles de nos joueurs. Ils sont tous en bonne santé déjà. Pas un seul international nigérian n’a été touché. On prend des nouvelles, par téléphone, par message écrit, par message parlé. On a aussi des matchs à revoir. Actuellement, sur une grande chaine sportive internationale, on revoit les matchs de la Coupe d’Afrique. On peut revoir nos matchs qu’on a pu disputer en Egypte l’été dernier, où on a pu ramener cette médaille de bronze», confie-t-il.