L’homme le plus riche d’Afri­que a plusieurs fois exprimé son désir d’acheter les Gunners dans le passé et a de nouveau laissé entendre qu’il réalisera son désir dans un avenir proche.

Dangote a laissé entendre que si tout se passe comme prévu, il pourrait acheter Arsenal en 2021. Il a été fortement lié à une prise de contrôle du club dans le passé et l’homme le plus riche d’Afrique reste attaché à ce rêve.

«C’est une équipe que, oui, j’aimerais acheter un jour, mais ce que je continue de dire, c’est que nous avons 20 milliards de dollars de projets et c’est ce sur quoi je veux vraiment me concentrer», a déclaré Dangote au David Rubenstein Show.

«J’essaie de terminer la construction de l’entreprise, puis après la fin, peut-être en 2021, nous le pourrons». «Je n’achète pas Arsenal en ce moment. J’achèterai Arsenal quand j’aurai terminé tous ces projets parce que j’essaie de faire passer le club au niveau supérieur.»

Arsenal, qui a changé de coach, occupe actuellement la 10e place de la Premier League anglaise, n’ayant accumulé jusqu’à présent que 28 points en 22 matchs cette saison.