En pleine lumière depuis son arrivée à Manchester United, où son prêt a été prolongé jusqu’en janvier 2021, Odion Ighalo pourrait à nouveau défendre les couleurs du Nigeria ! L’attaquant de 30 ans avait préféré annoncer sa retraite internationale au sommet, après la Can 2019, dont il avait été sacré meilleur buteur tout en décrochant la médaille de bronze. Mais le Red Devil n’exclut pas de revenir sur sa décision. «Je suis toujours en contact avec Gernot Rohr (le sélectionneur, ndlr) et Amaju Pinnick (le président de la Fédération, ndlr), et ils m’ont félicité pour mon prêt», a expliqué le natif de Lagos au micro de Brila FM. «Je pense toujours à retourner en équipe nationale, mais pour l’instant je veux me concentrer sur ma carrière en club. J’ai quitté l’équipe nationale à cause de la distance entre le Nigeria et la Chine, mais maintenant que je suis à Manchester… Dans la vie comme dans une carrière, on ne peut jamais savoir.» Depuis le départ d’Ighalo, le Lillois Victor Osimhen a parfaitement pris le relais avec 3 buts en 2 matchs dans les éliminatoires de la Can 2021, mais le retour de l’ancien ne pourrait pas faire de mal aux Super Eagles…

