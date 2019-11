Le sujet agite le Nigeria depuis plusieurs semaines. Gernot Rohr, le technicien franco-allemand, discute pour un renouvellement de contrat à la tête des Super Eagles. Alors qu’il reste encore 7 mois sur son contrat initial, Rohr ne perd aucune occasion d’inviter les responsables de la Nff (Fédération nigériane de football) à la table des négociations. «La balle est dans leur camp», a-t-il encore déclaré cette semaine au Lesotho lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2021. Rohr est à la tête des Super Eagles depuis 2016 et a qualifié le Nigeria pour la Coupe du monde 2018. En Egypte cet été pour la Can 2019, il a décroché une médaille de bronze. L’ancien coach de Nice est déjà en bonne voie pour se qualifier pour la Can 2021 avec ses 2 victoires d’entrée de qualification.

Pour l’heure, aucune communication de la Nff sur ce sujet, mais Rohr abat toutes les cartes. A l’image de cette visite cette semaine chez le ministre des Sports.