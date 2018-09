La Fifa et la Fifpro viennent de dévoiler les noms des 55 candidats retenus pour composer le onze Fifa Fifpro de l’année 2016. Dans la liste issue de votes de 25 000 footballeurs professionnels provenant de 65 pays à travers le monde, les internationaux sénégalais et Egyptien de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah.

Comme chaque année depuis 14 ans, la Fifa et la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs, organisent l’élection de l’équipe Fifa de l’année. Ce lundi, ils ont dévoilé leur liste de 55 joueurs en lice pour composer le onze de l’année. Et après s’être tristement distinguée en ne retenant aucun joueur africain en 2017, l’instance a cette fois coché les noms des deux feux follets de Liverpool, l’inévitable Egyptien Mohamed Salah, mais aussi son compère sénégalais Sadio Mané. Ils intègrent pour la première fois cette liste des 55.

Pour les gardiens de but, Gigi Buffon intègre pour la 14e fois (sur 14) la liste des 55 nommés pour le titre de meilleur gardien. A noter qu’il était déjà le gardien titulaire du dernier 11 de la Fifa décerné l’an passé. Si la présence des 4 autres prétendants dans la liste n’a rien de choquant, le grand public, et notamment les fans français ne devraient pas manquer de souligner l’absence dans ce top 5 de Hugo Lloris, champion du monde avec la France et auteur d’un excellent Mondial en Russie. Trois défenseurs champions du monde français font partie des 20 défenseurs choisis. 8 défenseurs dont Benjamin Pavard font leur entrée dans cette sélection. Si Daniel Alves, malgré son absence du Mondial pour blessure, et Sergio Ramos sont présents dans la liste pour la 12e fois consécutive, Leonardo Bonucci, Jerôme Boateng, David Alaba ou encore Pepe n’ont pas obtenu suffisamment de voix pour intégrer le top 20 des défenseurs.

Du beau monde, mais aussi des surprises

En ce qui concerne le milieu de terrain, la sélection est relativement classique. Du champion du monde français (Pogba, Kanté), des valeurs sûres du football mondial (Modric, Coutinho, Kroos, Hazard), une légende du football mondial présente pour la douzième fois consécutive (Andres Iniesta) et quelques petits nouveaux (De Bruyne, Rakitic et David Silva). Enfin plusieurs joueurs présents l’an passé ont disparu des radars, on peut penser notamment à Marco Verratti, à Thiago Alcantara ou encore à Mesut Ozil. Pour les attaquants, du grand classique avec Lionel Messi, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo qui a toujours intégré la liste des 55 nommés depuis la création de l’équipe Fifa de l’année en 2004-05. Enfin, qui dit entrées dit sorties. Zlatan Ibrahimovic (présent pendant 12 ans), Alexis Sanchez mais aussi Gareth Bale n’ont pas obtenu assez de voix pour y figurer… Le onze final sera dévoilé lundi 24 septembre à l’occasion de la cérémonie le Best Fifa Football Awards organisée à Londres.

Avec Afrik-foot

et Footmercato