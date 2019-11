Le Sénégalais Lamine Ndiaye (ex-TP Mazembe) a été nommé lundi entraîneur du Horoya Ac de Guinée pour une durée de trois ans.

Comme pressenti depuis le limogeage de Didier Gomes Da Rosa samedi, Lamine Ndiaye a été nommé officiellement entraîneur du Horoya Ac ce lundi. Le technicien sénégalais a paraphé un contrat d’une durée de trois ans en faveur du club guinéen, a annoncé ce dernier.

Agé de 63 ans, le nouveau coach des Matamkas fait figure de pionnier chez les techniciens du continent. Il devint en effet lors de la saison 1997-1998 le premier Africain à entraîner une équipe professionnelle en Fran­ce, au Fc Mulhouse, alors en deuxième division.

Le natif de Thiès a ensuite dirigé des grosses cylindrées sur le continent africain, passant sur les bancs de Coton Sport de Garoua au Cameroun (2000 à 2006), de l’Equipe nationale du Sénégal (durant la Can 2008), mais aussi et surtout du TP Mazembe.

A la tête du club congolais, Lamine Ndiaye va connaître les meilleures années de sa carrière de coach entre 2010 et 2013, hissant les Corbeaux sur le toit de l’Afri­que, avant de les envoyer en finale de la Coupe du monde des Clubs (une première historique pour un club du continent africain) face aux Italiens de l’Inter Milan en 2010.

Passé dernièrement par Al-Hilal au Soudan, l’ancien vainqueur de la Ligue des Cham­pions africaine sera notamment chargé de conduire le Horoya le plus loin possible en Coupe de la Confédération.

