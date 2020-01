Une hache collée sur la tempe droite, un pistolet sur la tempe gauche en référence au maître du suspense, Alfred Hitchcock… La pochette du nou­veau Eminem annonce la couleur. Macabre et caustique, le disque s’ouvre sur les cris d’une femme poignardée et se poursuit avec le titre Unaccomodating, dont une rime provocatrice sur l’attentat suicide de Manchester à la sortie d’un concert de Ariana Grande, fait déjà débat sur les réseaux sociaux. Sur Music to be murdered by, Eminem reforme son duo légendaire avec son ancien mentor Dr Dre, le maître du son hip-hop, aux manettes sur sept morceaux de cet album généreux de 20 titres qui alterne mélodies commerciales et raps violents servis par un flow toujours aussi féroce et implacable. L’album fait déjà beaucoup parler de lui aux Etats-Unis notamment à cause du clip de Darkness, un titre militant qui évoque la tuerie de Las Vegas de 2017, lorsqu’un homme armé avait ouvert le feu sur les spectateurs d’un festival de musique. Dans ce plaidoyer contre le port d’arme aux Etats-Unis, on suit la tuerie du point de vue du tireur. Le clip se termine par ces mots : «Quand cela finira-t-il ?»

Eminem bat son record

Vendredi 17 janvier 2020, Eminem dévoilait son onzième album Music To Be Murdered By, en sur­prise. Comme il l’avait fait avec Kamikaze un an et demi plus tôt, le rappeur de Détroit a préféré sortir ce nouvel opus sans prévenir personne, une volonté de sa part depuis les critiques négatives survenues quelques jours avant la sortie de Revival. Alors que les critiques sont plutôt positives chez les fans, ce nouvel album prouve que Eminem en a encore sous la dent à l’approche de la cinquantaine. Et pour preuve, le MC a carrément explosé son record de vitesse sur le mor­ceau God­zilla avec le regretté Juice WRLD qui se charge du refrain. Au terme du morceau, sur le troisième couplet, Slim Shady rappe 229 mots en 30 secondes, soit 339 syllabes, ce qui fait 11,3 syllabes par seconde. Pour rappel, Eminem était l’auteur des deux précédents records. Il avait rappé 9,6 syllabes par seconde sur Rap God en 2013, puis 10,3 syllabes par seconde sur Majesty en 2018 avec Nicki Minaj.

