Après 5 ans d’absence, Titi revient en force avec un nouvel album. «Ay nammante le», composé de dix titres, montre la maturité musicale de la chanteuse qui place l’amour au centre de tout.

La fin du Ramadan s’annonce et les chanteurs reprennent du service. Après 5 ans d’absence sur la scène musicale sénégalaise, Ndèye Fatou Tine, alias Titi, revient en force. La chanteuse apporte son Ndéwenel (étrenne) au public sous la forme d’un nouvel album qui a été présenté avant-hier. Cet album de 10 titres a été baptisé Nammante le. Le nom donné à ce bijou, fruit de trois ans de labeur, témoigne de la nostalgie réciproque entre la lionne de la musique sénégalaise et son fidèle public. Nammante le est un album à sonorités différentes. Titi y montre sa maturité musicale avec de l’acoustique, de l’afrobeat ou encore du reggae. Ce qui a agréablement surpris et enflammé le public qui l’écoutait en avant-première, c’est quand la chanteuse s’est mise à rapper dans Stay with me, la version remix de Bulma firé. «Toute cette variété, c’est pour monter ma polyvalence, mais aussi la richesse du mbalax qui peut être mélangé avec n’importe quel genre musical», a martelé la chanteuse. L’artiste ne renie pas sa sensibilité. L’amour est au cœur de ce disque. La plupart des titres, évoquant des sujets d’amour. Pour Titi, l’amour est le fondement de toute bonne chose dans la vie. Mais elle invite également ses concitoyens à retourner aux sources pour conserver les valeurs que nos aïeux nous ont léguées. «Nos valeurs sont en perdition sous l’influence étrangère», regrette-elle en décryptant la chanson Jikko.

Pour faire face aux difficultés de vente auxquelles les artistes sont souvent confrontés, les fans de Titi ont développé une stratégie. «Nous avons lancé le concept ‘’un fan, cinq Cd’’. Il s’agissait de vendre cinq albums à chaque fan qui se trouve au Sénégal et dix à ceux qui se trouvent dans la diaspora. Notre objectif était de vendre 1 000 albums avant la sortie officielle. Nous en sommes actuellement à 1 500. Nous prions pour que le disque ait un grand succès et que des trophées s’en suivent», a déclaré Chiwi, présidente du fan-club Mifa Titi.

L’album Nammante le, produit par le label Prince art, est disponible depuis hier. Des tournées nationales et internationales s’ensuivront. Titi a l’ambition de conquérir l’Afrique et même le monde.

Stagiaire