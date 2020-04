Les femmes ne veulent pas être en reste dans la guerre contre le Covid-19. Ainsi, un groupe d’initiative Covid-19/Les femmes débout a été créé. La plateforme se fixe comme objectif l’implication de la gent féminine dans la lutte contre le coronavirus par l’accessibilité de l’information, la sensibilisation, la conscientisation pour une meilleure prise en charge des mesures préventives sanitaires, mises en place par l’autorité étatique. «Les femmes regroupées dans la plateforme Covid-19/Lfd s’engagent à accompagner l’Etat sénégalais pour stopper la propagation du virus et comptent s’investir auprès des autorités pour accompagner les victimes et la population en générale, particulièrement les femmes qui, économiquement, subiront les conséquences désastreuses de l’après-pandémie», a déclaré dans un communiqué la présidente de Femmes debout, Haoua Dia Thiam. En plus de l’ancienne députée membre d’And Jëf/Pads, il y a les parlementaires Adji Mergane Kanouté, secrétaire exécutive, Ndèye Lucie Cissé, Awa Guèye, Sira Ndiaye, Yéya Diallo et d’autres. Pour Haoua Dia Thiam, «chaque voix de femme compte». Ancienne présidente de la Commission santé à l’Assemblée nationale, elle estime que «la gravité du moment» interpelle les femmes.