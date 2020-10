L’international sénégalais Habib Diallo n’a pas attendu longtemps pour ouvrir son compteur avec Strasbourg ce dimanche, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. L’attaquant sénégalais a inscrit son premier but de la saison en Ligue 1 face à Lyon. Entré à la 37e minute de jeu, il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. L’ex buteur des Grenats a réduit le score, mais n’a pas empêché la défaite de son équipe qui s’est finalement inclinée (3-2) face à Lyon.

Toujours en Ligue 1, le Fc Metz affrontait Angers au stade Raymond Kopa. Le SCO a ouvert le score sur penalty à la 38e minute. Quelques instants plus tard, on assistait à un but 100% sénégalais. Opa Nguette a remis les deux équipes à égalité sur une passe de Mamadou Lamine Guèye qui, déboulant côté droit, lui a servi un ballon au second poteau (1-1).

Du côté de la Belgique, Krépin Diatta a inscrit son 5e but de la saison avec Bruges. L’attaquant sénégalais a ouvert le score et permis aux Blauw-Zwart d’obtenir le point du nul face au Standard (1-1). Ils s’emparent du coup provisoirement de la première place du classement, tandis que les Rouches reculent à la 4ème.