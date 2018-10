Kalidou Koulibaly a été encore victime de racisme en Italie. Lors de la rencontre de la 8e journée de Serie A, opposant le Napoli et la Juventus, le défenseur Sénégalais a été la cible de chants racistes à Turin. A en croire la presse italienne de ce lundi, l’équipe championne d’Italie en titre pourrait être contrainte de fermer une partie de son stade, à cause de cette affaire.

Le club turinois a renforcé son avance en tête de la Serie A sur Naples en s’imposant 3-1 mais, selon la Gazzetta dello Sport, les trois observateurs de la Fédération italienne, présents à l’Allianz Stadium de Turin, ont noté des chants lancés à l’adresse de Koulibaly. Selon les médias locaux, la Curva Sud turinoise pourrait être fermée pour au moins un match après le rapport de la Commission de discipline de ce mardi.

Golden Boy 2018 : Wagué et Sarr parmi les nominés

Moussa Wagué du Fc Barcelone et Ismaïla Sarr du Fc Rennes font partie des 40 nominés pour le «Golden Boy 2018». Nos confrères italiens de Tuttosport ont dévoilé la liste des 40 jeunes talents qui peuvent être couronnés. Ceux-ci sont nés à partir du 1er juillet 1998 et évoluent en Europe. Les deux jeunes sénégalais font partie de ces 40 joueurs qui prétendent au prestigieux trophée de meilleur jeune de l’année. L’an dernier, c’était le Français Kylian Mbappé qui avait été sacré meilleur jeune de l’année.

Turquie : Gassama et Papis Cissé dans l’équipe type de la semaine

Deux joueurs sénégalais se signalent dans le championnat Turc. Il s’agit de Lamine Gassama et Papiss Demba Cissé qui figurent dans l’équipe type de la septième journée. Le latéral droit et l’avant-centre sénégalais se sont bien illustrés, cette semaine, dans leurs clubs respectifs. Papiss Cissé a même marqué un but avec Alanyaspor lors de cette septième journée.