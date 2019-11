Le douanier Martial Faye et le commissaire Abdoulaye Ba étaient devant le juge du Tribunal correctionnel pour une histoire d’occupation de terrain. Le gabelou reproche au policier d’avoir commencé à édifier sa maison sur sa parcelle. Mais le Parquet a requis la relaxe du flic.

L’histoire pourrait s’intituler «règlement de comptes» entre frères de tenue. Le douanier Martial Faye a attrait le commissaire de police Abdoulaye Ba à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar pour un différend sur un terrain à usage d’habitation. Le douanier avait acquis, selon ses déclarations, un terrain en 2001 auprès de la coopérative d’habitat de Keur Mbaye Fall, situé dans la banlieue dakaroise. Il a ensuite confié la surveillance de ce lopin de terre aux voisins. Lesquels ont porté à sa connaissance la présence d’un individu qui est en train de procéder à la construction d’un bâtiment sur le terrain. Informé, Martial Faye a saisi la Dscos. C’était en 2016.

Après quelques mois sans réponse, et pour parer à toute éventualité, il a déposé une plainte contre le commissaire Abdoulaye Ba pour «occupation illégale de terrain». C’est pour ces raisons que Abdoulaye Ba a comparu devant le Tribunal où il a nié les faits à lui reprochés. Il a une autre version de l’affaire : «J’ai acheté le terrain auprès d’un agent immobilier. J’ai une délibération sur le numéro 85 B, qui m’a été délivrée par l’arrondissement de Pikine. Cet acte m’a été remis en 2011», a-t-il expliqué. Alors que la parcelle du gabelou porte le numéro 367. Malgré tout, l’avocat de la partie civile estime que le flic a occupé de manière illégale le terrain de son client. Selon Me Diène, «un terrain global a été attribué à la coopérative de Keur Mbaye Fall. Et c’est auprès de la même coopérative qu’il a acquis la parcelle et qui lui a remis des actes administratifs attestant sa paternité. Et le commissaire a versé un acte datant de 2011, alors que mon client détient celui de 2001». Ainsi, il pense que «c’est un acte de la commune de Mbao portant attribution de terrain qui date de 2001 qu’on a délivré au commissaire et qui y a apposé son numéro de carte d’identité datant de 2006». D’après lui, le commissaire Ba doit être poursuivi pour faux. «C’est un commissaire de police qui commet un faux. Il est assez outillé pour savoir que les communes d’arrondissement ne sont pas habilitées à attribuer des terrains. Elles n’ont pas de compétences en matière foncière. Ce sont des actes d’un faussaire qui sont patents. Un arrêt a même été rendu par la Cour suprême. Certes il est commissaire, mais il est un justiciable comme tout le monde», dit Me Diène qui réclame 20 millions à titre de dommages et intérêts.

Cette plaidoirie n’emporte pas la conviction du Parquet qui soutient qu’on ne doit pas poursuivre le commissaire dans cette affaire. «Aucun élément dans ce dossier ne dit que la parcelle réclamée par la partie civile est celle occupée par le prévenu. Une personne privée ne peut délivrer un terrain du domaine privé de l’Etat. L’élément matériel de même que l’occupation n’ont pas été démontrés», estime-t-il. Il demande de le renvoyer des fins de la poursuite. A en croire l’avocat de la défense, la source de tous ces litiges provient de la dispute entre les villes de Pikine et Rufisque concernant la propriété de cette zone, souvent en proie à des contentieux fonciers entre tiers. «Les deux parties n’ont pas de titre d’occupation», enchaîne-t-il avant de plaider la relaxe de son client qui sera édifié sur son sort le 5 décembre.