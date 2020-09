Condé et Ouattara ont décidé, contre vents et marées, de se représenter. Le Guinéen aurait 87 ans s’il fait un mandat, et l’Ivoirien 83 ans. Axelle Kabou avait écrit «Et si l’Afrique refusait le développement ?». Elle peut enlever «le développement» et mettre «la démocratie». Il paraît que grand-père ADO est parti s’expliquer devant le petit de 42 ans. L’alternance générationnelle est reportée dans ces deux pays. On a dit le rendez-vous d’octobre et non des octogénaires.