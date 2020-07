«Il faut apprendre à vivre avec le virus», avait invité le président de la République Macky Sall. Cet appel n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Les innovations naissent jour après jour, les unes plus audacieuses que les autres, pour s’adapter au contexte actuel de la pandémie. L’une d’elles, Biti, est une plateforme de réservation en ligne sur l’adresse : https://reservation.dakaraeroport.com

Le service propose aux voyageurs de réserver instantanément des hébergements (hôtels, habitat privé, auberges, campements), des billets d’avion et des restaurants. La nouvelle plateforme de réservation digitale de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (Aibd) sera officiellement lancée le 15 juillet prochain. Elle permettra aussi la réservation de véhicules de transport, taxis, Voitures de transport avec chauffeur (Vtc), autocars.

«Avec la solution mise à disposition par l’Aibd, l’usager dispose d’une multitude d’avantages uniques : plus besoin de s’encombrer avec des tickets. Le titre de transport est désormais dématérialisé. Plus besoin de collecter des factures physiques, plus besoin de marchander ou négocier avec plusieurs prestataires. Ils sont tous disponibles dans une seule et même plateforme», vante-t-on dans un communiqué.

Outre le volet économique, la plateforme Biti répond également à l’urgence sanitaire actuelle en ce sens que les passagers sont tenus de scrupuleusement respecter les règles permettant de se protéger et de protéger les autres voyageurs contre le Covid-19, dont le port obligatoire du masque. «C’est en ce sens qu’il est vivement encouragé d’utiliser cette solution afin de limiter les contacts à l’arrivée», invite-t-on.