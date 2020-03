Bonne nouvelle pour Pape Abou Cissé, Ousseynou Bâ et les autres membres de l’Olympiakos Fc. Ils ont été testés négatifs au coronavirus. Le club informe dans son site visité par Senego, qu’après «les examens médicaux requis, auxquels tous les membres du personnel de football, ainsi que les membres du Conseil d’administration et le personnel, ont été soumis, tous les tests se sont révélés négatifs pour le virus COVID-19». Pour rappel, le président de l’équipe de Football de l’Olympiakos, Evangelos Marinákis, a été testé positif au coronavirus ! Dès l’annonce de la nouvelle, la Premier League a décidé de reporter le match Arsenal-Manchester City qui était prévu hier. Les deux Sénégalais, Pape Abou Cissé et Ousseynou Bâ, sont pressentis pour la liste de Aliou Cissé lors de la double confrontation Sénégal-Guinée Bissau (28 mars et 31 mars 2020).