Fidèle à 90% à son onze préférentiel depuis le début de la Can, Aliou Cissé ne devrait pas apporter de changements majeurs dans son classement ce soir face à l’Algérie pour la finale de la Can. Dans les buts, Alfred Gomis, qui enchaine les clean sheets, reste indéboulonnable.

Le premier changement attendu est la titularisation de Salif Sané en défense centrale à la place de Kalidou Koulibaly, suspendu. Le frère de Lamine Sané, qui va enregistrer sa deuxième titularisation dans ce tournoi, après celle contre la Tanzanie, sera associé au capitaine de l’équipe, Cheikhou Kouyaté. Sur les côtés, on va retrouver les mêmes latéraux, Lamine Gassama à droite et Youssouph Sabaly à gauche. Même chose au milieu, avec le trio Pape Alioune Ndiaye-Gana Guèye-Henri Saivet.

En attaque, si les titularisations de Sadio Mané et Mbaye Niang sont certaines, par contre Aliou Cissé devra faire un choix entre Krépin Diatta et Ismaïla Sarr. Très attendu, le Rennais tarde à sortir un gros match. Occasion pour lui de le faire en finale ce soir. Titularisé contre la Tunisie, Krépin n’a pas beaucoup pesé offensivement. A Aliou de jouer !