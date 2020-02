L’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drog­ba, va mettre à la disposition de la jeunesse, des parcs d’attraction dénommés «Drog­park». Un vaste chantier dont la phase active sera lancée bientôt.

Quatre communes d’Abidjan, à savoir Yopougon, Abobo, Kou­massi et Port-Bouët, bénéficieront de ce projet de la légende ivoirienne, entièrement financé par la Banque mondiale. Et pour l’heure, les travaux n’ont pas encore débuté.

En ce qui concerne les «Drogpark», ils seront dotés d’un terrain multisports, pour la pratique du handball, du basket, du volley-ball… Il y aura également un terrain de football pour adultes et enfants. Une piscine olympique, un restaurant, une salle de fitness…

Didier Drogba est en train de gagner du terrain et rassure un bon nombre d’Ivoiriens concernant sa candidature à la Fif.