Au total, 420 individus ont été interpellés et 250 moto-taxis immobilisés à Kaolack (Centre) et à Tivaouane (Ouest) dans le cadre d’opérations de sécurisation du Gamou célébré dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé la police.

A l’issue de ces opérations, 420 individus ont été interpellés pour diverses infractions allant entre autres du vol, détention de faux billets de banque, vérification d’identité, nécessité d’enquête, à la rébellion et à l’abus de confiance, indique le Bureau des relations publiques de la Police nationale dans un communiqué. A Ti­­­vaou­a­ne, 2 086 policiers avaient été engagés. Dans cette ville religieuse de la région de Thiès, les arrestations ont concerné 139 personnes, tandis que les immobilisations de moto-taxis ont porté sur un nombre 100, détaille la même source.

A Médina Baye, autre grand lieu de célébration de la nuit du prophète Mouhamed (PSL), 500 éléments de la Police avaient été déployés pour la sécurisation qui a débouché sur l’interpellation de 281 individus et l’immobilisation de 150 moto-taxis, fait savoir la police.