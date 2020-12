Victime d’une terrible blessure avec le Paok Salonique, où il est prêté par le Fc Barcelone, lorsque son genou a violemment heurté le poteau à l’occasion de la défaite contre l’Aris Salonique (0-1) dimanche dernier, le latéral droit Moussa Wagué (22 ans) ne rejouera plus de la saison, mais il devrait ensuite pouvoir poursuivre sa carrière, contrairement à ce que redoutaient les prédictions les plus pessimistes.

Les messages de réconfort de Me Senghor et du ministre des Sports

C’est en tout cas le sens du communiqué publié samedi par le Barça et repris par Afrik-foot. «Le joueur Moussa Wagué, prêté cette saison au Paok, a été opéré avec succès d’une réparation et reconstruction du tendon rotulien du genou droit. L’opération a été réalisée le Docteur Ramon Cugat et supervisée par les médecins du Fc Barcelone. De plus, le latéral sénégalais souffre d’une rupture du ligament croisé postérieur et suivra un traitement conservateur. La durée de son absence est estimée à 9 mois. Il réalisera sa rééducation à Barcelone», ont indiqué les Blaugranas. Des nouvelles plutôt rassurantes pour l’international sénégalais même si celui-ci va devoir prendre son mal en patience durant de nombreux mois…

En tout cas Moussa Wagué peut compter sur la Fédération sénégalaise de football. Juste après sa blessure, Me Augustin Senghor l’a joint par téléphone pour lui transmettre tout son soutien et celui de la famille du football sénégalais.

De son côté le ministre des Sports, au nom du chef de l’Etat et de l’ensemble du mouvement sportif sénégalais, a publié un message de soutien et de réconfort à l’attention de jeune footballeur international sénégalais.