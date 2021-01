«Tous les bacheliers seront orientés dans les différents universités et établissements publics d’enseignement supérieur très prochainement.» L’annonce est du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui l’a faite savoir à l’occasion du message de vœux de Nouvel an à l’endroit de la communauté éducative. Selon Cheikh Oumar Hann, cette année le nombre de bacheliers a connu une augmentation, soit 20 mille bacheliers de plus par rapport à 2019. Pour le ministère, le pari était d’orienter tous les étudiants dans les universités et établissements publics d’enseignement supérieur. «Pour l’heure, souligne le ministre, le défi est presque relevé, car à l’heure où nous sommes, 82% des nouveaux bacheliers sont déjà orientés contre 14 mille bacheliers qui seront très prochainement reçus dans les différents universités et établissements pu­blics d’enseignement supérieur.»