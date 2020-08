Luis Enrique vient de dévoiler les joueurs convoqués pour les deux prochains rendez-vous de l’Espagne contre l’Allemagne et la Suisse. Avec beaucoup de nouveautés au programme.

En effet, le coach de la Roja est décidé à apporter du changement, en témoigne sa liste de joueurs convoqués pour les matchs prévus face à l’Alle­ma­gne à Düsseldorf puis contre l’Ukrai­ne, qui sera reçue à Valde­bebas, le centre d’entraînement du Real Madrid, à huis clos.

Pas moins de 8 nouveaux ont été appelés par l’ancien coach du Fc Barcelone dont Adama Traoré (Wolverhampton) et Ansu Fati (Barcelone). Respectivement originaires du Mali et de la Guinée-Bissau, les deux attaquants ont fait le choix de jouer pour l’Espagne. Pour le reste de la liste, on a Sergio Reguilón (Fc Séville), Eric García (Man­chester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Óscar Rodrí­guez (Leganes), Ferran Torres (tout juste recruté par City) et le gardien Unai Simon (Athletic Bilbao). Parmi les absences notables, on retrouve celle de Jordi Alba, déjà écarté lors du précédent rassemblement par Luis Enrique.

Ansu Fati quitte Messi frère pour Mendes

Notons que Ansu Fati vient d’opérer un changement dans la direction de sa carrière. Selon Marca, le jeune du Barça vient de se séparer du frère de Lionel, Rodrigo Messi, qui à ce jour était son agent. Le joueur de 17 ans est désormais entre les mains de Jorge Mendes.

Le jeune prodige, qui s’apprête à intégrer définitivement l’équipe première, aura une augmentation de salaire symbolique et une revalorisation de sa clause, qui s’élève actuellement à 170 millions d’euros. Ansu Fati sera donc le deuxième joueur de Jorge Mendes évoluant au Fc Barcelone, après le jeune Semedo.