C’est un compagnon de moins. Oumar Sarr, ancien secrétaire général adjoint du Pds, quitte définitivement le parti de Abdoulaye Wade.

Leader du mouvement Suqali soppi et ses militants estiment que le Pds« ne répond plus aux aspirations » de ses militants. C’est ainsi qu’ils ont décidé de quitter Me Abdoulaye Wade et de créer leur propre parti politique, afin de prendre leur destin politique en main, rapporte Les Echos.

Le Pds étant désormais du passé pour eux, l’ancien n°2 des Libéraux et ses compagnons promettent une « alternative crédible », avec un nouveau parti, de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement pour une action politique repensée, qui mettra le citoyen au cœur des préoccupations.