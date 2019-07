Il l’avait annoncé sur le plateau de wiwsport lors de la Can, Ousseynou Thioune a quitté l’Espagne, le Gimnastic Taragone qui est actuellement relégué en D3. Le milieu de terrain a rejoint le club français Fc Sochaux pour deux saisons.

Formé à l’institut Diambars de Saly, Thioune va découvrir le championnat français après le Maroc et récemment, l’Espagne. Sochalien depuis ce jeudi après la visite médicale d’usage, il est la cinquième recrue de la saison.

«Je suis content de signer à Sochaux, c’est un club historique. C’est une équipe jeune et je pense qui peut m’apporter beaucoup de choses pour ma progression dans le football. Le coach (Omar Daf) que je connaissais comme joueur, m’a appelé personnellement pour me présenter son projet sportif et ce qu’il attend de moi et cela m’a fait plaisir», a confié, dans un entretien exclusif avec wiwsport.com, le milieu défensif de 25 ans.