Le ministre de la culture et de la Communication était en visite ce dimanche dans le Kassa, pour rencontrer les rois d’Oussouye, afin de leur présenter le Mémorial du Bateau «Le Joola» dont les travaux ont démarré.

Cette visite du ministre Abdoulaye Diop fait suite à la commémoration du 18e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola. Occasion également pour ce dernier de lancer les travaux effectifs de l’édification du Mémorial du bateau Le Joola. Et c’est grâce, a-t-il dit, à la volonté politique du chef de l’Etat qui a voulu faire de ce projet une réalité. Et pour le ministre de la Culture et de la communication, toutes les instructions fermes ont été prises à cet effet pour le démarrage de ce projet. «Une aubaine qui nous conduit dans la foulée à venir présenter le projet aux différents rois d’Oussouye», a indiqué le ministre de la Culture Abdoulaye Diop pour qui les rois sont des catalyseurs, des facteurs de cohésion sociale. Et ce, dans un pays comme le Sénégal où, martèle-t-il, la cohésion sociale est une réalité et un facteur important pour le développement social et économique dont les chefs coutumiers sont aussi, souligne-t-il, les dépositaires. Ainsi pour le ministre Abdoulaye Diop il est donc important que tous ensemble, travaillent dans ce cadre pour un Sénégal uni et avec la même ambition qui est d’améliorer le quotidien de nos concitoyens. «Je suis venu aussi les remercier pour tout ce rôle de stabilisateur qu’ils jouent et leur apporter les encouragements du chef de l’Etat et l’ensemble de son gouvernement», indique le ministre de la Culture et de la communication. Ce dernier a en outre mis en exergue la diversité culturelle du Sénégal qui est, selon lui, une richesse qui doit être consolidée car «le Sénégal que nous connaissons est celui dans sa diversité culturelle, sa tolérance et cela est un facteur important pour tous les Sénégalais et chacun doit pouvoir jouer son rôle», argue le ministre Abdoulaye Diop.