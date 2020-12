L’élargissement de la majorité à l’opposition fait partie de l’«option stratégique» du Président Sall pour le dialogue. C’est l’analyse du Sen de l’Apr qui souligne que c’est aussi son «mode de gouvernance».

Macky Sall a annoncé vendredi le ralliement prochain d’autres leaders de l’opposition à sa majorité. Ce, après avoir salué le «courage» de Idrissa Seck et d’autres qui l’ont rejoint. Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (Apr) estime que toutes ces initiatives du président de la République n’ont pour finalité que de «rassembler toutes les forces vives de la Nation pour poursuivre ensemble la construction du Sénégal par tous et pour tous, un Sénégal développé, libre et prospère où chaque citoyen trouve les moyens de vivre dignement et décemment». Le Sen rappelle que le «Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique» est le mérite d’un homme «fidèle à son option stratégique pour le dialogue et la concertation comme mode de gouvernance». De même, la première édition du «Prix Macky Sall pour la recherche», le 8 décembre dernier, «illustre l’intérêt particulier que le président de la République attache à la recherche scientifique en Afrique et à la participation active des chercheurs africains au développement du continent». Le parti présidentiel salue, dans ce sens, la récente rencontre entre le Président Macky Sall et les leaders de la coalition Benno bokk yaakaar. Une rencontre élargie aux leaders des partis et mouvements qui ont décidé d’accompagner le chef de l’Etat dans «la mise en œuvre de sa politique d’émergence et de développement».

Le Sen de l’Apr se réjouit, par ailleurs, du «bon déroulement» de la campagne de commercialisation agricole et encourage tous les acteurs à «poursuivre la dynamique de consensus autour de l’intérêt national et de celui des producteurs qui bénéficient d’un juste prix aux producteurs de 250 F Cfa». Alors que la deuxième vague du Covid-19 commence à faire des dégâts, l’Apr exhorte les Sénégalais à «faire preuve de responsabilité» en respectant et en faisant respecter les gestes barrières ainsi que toutes les mesures prises par le gouvernement.