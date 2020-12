L’Equipe du Mali a pris le dessus sur le pays hôte, l’Egy­pte, en ouverture de l’Afro­basket U18 2020.

Les Maliennes, tenantes du titre, n’ont pas fait dans les détails face à une équipe égyptienne d’un niveau moindre. Même si cette dernière a remporté le dernier quart-temps. Score final 64-36 pour cette manche aller.

Prochaine sortie des Ma­liennes, ce vendredi contre le Sénégal (18h Gmt) pour le premier choc de ce tournoi.

L’arbitre sénégalaise Astou Dabo était de la partie

Notons que l’arbitre Astou Dabo était au sifflet lors du match d’ouverture de l’Afro­basket U18. La Sénéga­laise de la Cramc de Dakar a bien dirigé le match opposant le pays hôte, l’Egypte, au Mali qui s’est largement imposé.

U18 Garçons : L’Egypte s’impose sur le fil face à la Guinée

L’Egypte a arraché sa victoire face à la Guinée dans un match serré de bout en bout. Em­menés par Mohab Abdalatif (42 pts), les Egyptiens, hôtes de la compétition, se sont battus jusqu’au bout face à des Gui­néens qui dominé les dé­bats par moments. Dans le dernier quart-temps d’ailleurs, la Gui­née est passée à côté de la victoire alors qu’elle menait au score et pouvait creuser l’écart. Les pertes de balles et possessions non concrétisées ont été fatales à Mambourou Mara (26 pts) et ses coéquipiers. Victoire des Pharaons 68-60.

