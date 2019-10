Le Journal du dimanche révèle que l’ouvrage de Adolf Hitler devrait être réédité en 2020 aux éditions Fayard. Le texte sera assorti d’une édition critique. Depuis le 1er janvier 2016, les droits de Mein Kampf sont tombés dans le domaine public. Pour la première fois depuis 1934, le manuscrit de Adolf Hitler va être réédité en France, annonce Le Journal du dimanche. Inter­rogée par le journal, la maison d’éditions Fayard confirme ce projet. «Le manuscrit est quasiment prêt», a expliqué le res­ponsable du projet, Florent Brayard, directeur de recherche au Cnrs et spécialiste de l’histoire de la Shoah, interrogé par le quotidien. Le livre devrait être publié en 2020. Le JDD précise que le texte sera assorti d’une édition critique de 1000 pages et d’une nouvelle traduction. «Il était important de travailler dans le calme», explique Florent Brayard. Avant d’ajouter : «L’édition en circulation n’est pas critique. La traduction a vieilli.» Une quinzaine de chercheurs et d’historiens français ont travaillé sur le texte.

Réédition en Allemagne

Une réédition de Mein Kampf avait été évoquée en 2015, suscitant une vive polémique. A l’époque, Olivier Mannoni, l’un des traducteurs de l’ouvrage, expliquait au JDD : «Le problème de Mein Kampf, c’est qu’il y a comme une espèce de malédiction qui pèse sur cet ouvrage. Comme s’il était frappé d’une espèce de tabou parce qu’on a tellement peur des mensonges qu’il contient qu’on se refuse à en parler. Et on a raison. Il a été considéré comme un des moteurs du développement du nazisme depuis sa rédaction, en 1925, jusqu’à la fin de la guerre et la libération des camps de concentration.» Pour la première fois depuis 1945, Mein Kampf avait été réédité en Alle­ma­gne en 2016. Cela avait été un véritable carton en librairie.

LePoint.fr