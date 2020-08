«La parole gouverne le monde : Secrets de la prise de parole», tel est le titre du nouvel ouvrage du Dr Cheikh Diallo. Ce traité d’éloquence qui sera disponible dès le 1er septembre prochain à l’Ecole d’art oratoire, sera officiellement lancé le 11 septembre, informe l’auteur. Fondateur de l’Ecole d’art oratoire (Eao) de Dakar, Dr Cheikh Diallo explique que cet ouvrage «est un livre concret et pratique destiné aux leaders, managers et cadres des secteurs privé, public, travailleurs, journalistes, communicants, étudiants, a tous les acteurs de toutes les sphères de la vie». L’ouvrage qui est éditée par l’Eao, «donne les secrets sur les techniques oratoires et vocales, les techniques de gestion du trac et du stress, les techniques d’argumentation et de réplique et d’attaque sur le leadership oratoire». Cet ouvrage est le 3e du Dr Diallo après Si près, si loin avec Wade en 2006 et Les paradoxes de la gouvernance démocratique en Afrique en 2016. Il est aussi l’auteur de plusieurs articles scientifiques. Son école ouvert à Dakar a déjà formé plus de 3000 leaders et managers a la prise de parole en public.