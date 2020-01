Aboubacar Sadikh Bèye, directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), a nommé Massata Fall directeur de la Liaison maritime Dakar-Gorée. Ce dernier remplace à ce poste Oumar Ndiaye, muté au Port de pêche.

La desserte Dakar-Gorée a un nouveau directeur. Le directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), Aboubacar Sadikh Bèye, vient de porter son choix sur Massata Fall. Ce dernier remplace à ce poste Oumar Ndiaye, nommé au Port de pêche, a indiqué la Cellule de communication du Pad, à l’issue de «la passation de services entre les deux directeurs qui s’est déroulée hier au niveau de l’embarcadère de Gorée, siège de la direction de la Ligne maritime Dakar-Gorée (Lmdg)».

Selon le communiqué, «les populations de Gorée, représentées par l’imam, le curé, des conseillers municipaux et le personnel, ont salué le travail abattu par le directeur sortant Oumar Ndiaye». Ce dernier, dit-on, «est parvenu, grâce à un management participatif, à réconcilier les populations de Gorée et la direction générale du Port de Dakar.

Les populations de Gorée ont tenu à regretter publiquement le départ de M. Oumar Ndiaye qui est parvenu à relever le défi de la constance dans la rotation de la desserte Dakar-Gorée.

Oumar Ndiaye s’est félicité du soutien du directeur général du Port de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye, mais surtout des populations de Gorée. Il a demandé le même appui pour son successeur Massata Fall».

Dressant le profil du nouveau directeur de la Lmdg, le service de communication du Port de Dakar note que «Massata Fall, maîtrisard en anglais, a connu une formation polyvalente en management maritime. Il cumule près de 19 ans d’expérience dans le domaine portuaire au Port de Dakar. Massata Fall, auparavant chef de division au Port de pêche, se fixe de maintenir l’activité de la Lmdg à flux tendus au vu de la sensibilité de la desserte. Mettre l’accent sur l’exploitation et l’opérationnalité des chaloupes pour un service impeccable pour les populations de Gorée, les visiteurs, notamment les nombreux touristes».

La Liaison maritime Dakar-Gorée, rappelle-t-on, «est un service public de transport mis en place par l’Etat du Sénégal dont la gestion est confiée à la Société nationale du Port autonome de Dakar (Sonapad), suivant la convention n° 0174 du 17 octobre 1973. Elle est chargée, sous l’autorité exclusive du directeur général du Port autonome de Dakar, d’assurer avec les chaloupes ou tout autre moyen adéquat mis à disposition la desserte de l’île de Gorée dans les conditions de sécurité requises.

La desserte de l’île de Gorée est assurée par trois chaloupes : Coumba Castel, Mame Coumba Lamb, et Beer».