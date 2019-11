Le Sénégal et la France ont renouvelé hier leurs engagements à œuvrer en faveur de la paix et la sécurité dans la sous-région afin de lutter contre la menace terroriste au Sahel. Les deux pays souhaitent également favoriser la mobilité entre les ressortissants des deux Nations notamment avec les visas des étudiants. Ils s’engagent aussi à lutter contre l’émigration irrégulière. Cependant, les deux partenaires comptent renforcer leur coopération économique, ainsi que les échanges humains à travers le financement des projets dans le cadre de l’entrepreneuriat des Sénégalais résidant en France. D’après le Premier ministre français, Edouard Philippe, en visite à Dakar dans le cadre du Forum paix et sécurité, «dans le domaine du sport, la France sera présente pour la rénovation de plusieurs infrastructures sportives et pour la préparation des athlètes» dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2022 au Sénégal. Il s’est exprimé lors de la signature de la convention du dépôt de sabre de El Hadji Oumar Tall après le Conseil des ministres inter-gouvernemental entre le Sénégal et la France, qui s’est tenu hier à Diamniadio.