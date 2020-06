La maladie à Coronavirus a fini d’étendre ses tentacules dans la région de Dakar. Il n’existe pas de jour où de nouveaux cas ne sont pas enregistrés dans la capitale. Selon le directeur de Cabinet du ministre de la Santé qui a fait le point du jour, «sur 1820 tests réalisés, 94 sont revenus positifs. Il s’agit de 84 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 10 cas issus de la transmission commu­nau­taire localisés à Pikine (2), Rufisque (1), Yoff (1), Mermoz (1), Mbao (1), Parcelles Assai­nies (1), Touba (1), Médina (1) et Jaxaay (1)».

14 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann et de l’hôpital Principal de Dakar, informe en outre Dr Aloyse Waly Diouf. A l’en croire, l’état de santé des autres patients hospitalisés dans les hôpitaux est stable.

Par ailleurs, ajoute-t-il, 57 patients sont testés négatifs et donc déclarés guéris du Covid-19.

D’après toujours le directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’action sociale, le Sénégal a enregistré, depuis l’apparition de la maladie dans le pays, 3739 cas positifs au Covid-19 dont 1858 guéris, 42 morts et 1838 personnes qui sont encore sous traitement dans les différents centres hospitaliers. Il exhorte encore les citoyens au respect des gestes barrières.