Le député apériste Seydina Fall dit Boughazelli a été interpellé pour une affaire présumée de faux billets. Interpellation qui a provoqué la «la déception et la colère» de son mentor Macky Sall et qui ne laisse pas non plus indifférent un des membres de la cellule des cadres de la République des valeurs (Rv). Papa Cissé se dit outré par le refus du responsable de l’Apr à Guédiawaye de déférer à la convocation de la Section de recherches de la gendarmerie. «Quand l’impunité choisit son camp, ses hommes, et défie les interdits de la Nation, l’exception peut s’ériger en règle. Il y a de quoi regretter les choix portés sur certains dirigeants lorsque des élus du Peuple enfreignent la loi au vu et au su de tous sans qu’aucune autorité judiciaire ne soit saisie ou ne s’auto-saisisse», déplore-t-il. Ce responsable de la République des valeurs rappelle «le cas de Farba Ngom qui, lors d’une émission télévisée, avouait publiquement avoir perçu de l’argent d’une manière illicite, en voulant ternir l’image d’un ex-ministre, réputé patriote», écrit-il, faisant allusion à son leader Thierno Alassane Sall. Des allégations qui, selon lui, n’ont connu aucune suite judiciaire. M. Cissé ajoute dans la même foulée qu’en septembre dernier, un autre parlementaire de la majorité présidentielle, Mousta­pha Cissé Lô en l’occurrence, a fait une révélation choquante selon laquelle «des autorités politiques vendent et introduisent la drogue au Sénégal». Pour le camarade de TAS, à travers toutes ces déclarations auxquelles les autorités sont restées «insensibles», il ne peut y avoir que «la grande déception, le regret profond d’un Peuple».