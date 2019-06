«Ceux qui ne croient pas aux négociations souterraines des hommes présidentiables, aux accords secrètement signés et aux jeux d’échecs des politiques sur le dos de la Nation se trompent largement.» Cette déclaration émane de Papa Cissé de la République de valeurs qui soutient que ceux-là qui affichaient la politique de bonne gouvernance et la transparence dans les démarches administratives ont fini de duper le Peuple. «Jamais la corruption n’a été aussi manifeste dans un pays si pauvre avec plus de 8 400 milliards de dettes contractées et 6,8 millions de personnes démunies enregistrées», a-t-il indiqué. Ce camarade de Thierno Alassane Sall estime que Macky Sall vient de voir plusieurs de ses partenaires lui tourner le dos. Et cela, poursuit-il, peut être attesté par «cette déclaration de l’Union europé­enne(Ue) qui fustige la loi sur le parrainage et ses manquements et la mise à l’arrêt de plusieurs de ses projets comme le Train express régional (Ter) qui a vu sa date d’inauguration repoussée».

M. Cissé trouve que si le continent africain peut subir autant de recul et s’endetter «au point de quémander des soutiens financiers et alimentaires» en dépit de sa richesse en matières premières et en ressources naturelles, c’est parce que «nous manquons d’hommes responsables, capables d’engager leur Nation sur des bases claires et profitables». Sur l’affaire Petro Tim-Aliou Sall, il estime qu’«un président de la République qui tisse des relations de partenariat avec un délinquant multirécidiviste doit être étiqueté comme ayant trahi la confiance de son Peuple».

Stagiaire