Karim Wade est loin de Dakar et des retrouvailles entre son père et Macky Sall. Il a été aussi l’absent dans la déclaration commune du Palais qui a traité du statut de l’opposition, de la gestion des ressources naturelles, entre autres. Mais il restera ce «K» présent dans les esprits. En attendant une amnistie, Wade-père a rendu service à Wade-fils. Alors, l’homme de Doha peut dire : «Papa, je dirai à ma mère que tu as bien travaillé.» Comme la fameuse phrase : «Karim, je dirai à ta mère que tu as bien travaillé.»